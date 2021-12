Bargiggia: “Spalletti non esente da colpe. Ingiustificabili 5 punti nelle ultime 6 giornate”

A 1 Station Radio, durante la trasmissione “1 Football Club", è intervenuto Paolo Bargiggia: "Spalletti, contro l’Empoli, non è esente da colpe: giocare con un centrocampo a due, adattando Elmas avanti alla difesa, lo ha reso inutile. Stesso discorso per Ounas sotto punta. Se avesse schierato i suoi col 433 sarebbero stati più compatti ed ogni calciatore avrebbe giocato nel proprio ruolo. Non si può giustificare il fatto di aver racimolato 5 punti nelle ultime 6 giornate, vincendo solo contro la Lazio. Infine, quando ci sono tutti questi infortuni muscolari, nessuno è esente da colpe. Occhio che domenica prossima c’è lo scontro diretto col Milan: gli azzurri potrebbero rilanciarsi, oppure, in caso di sconfitta, dovranno iniziare a guardarsi alle spalle, perché l’Atalanta corre veloce.

La rosa a disposizione di Spalletti, senza sei titolari, è da sesto o settimo posto. Note di merito per la Fiorentina quinta e per l’Empoli settimo. Insieme alla Juve, invece, le grosse delusioni di questo campionato sono Roma e Lazio. Lo stucchevole Sarri si è fatto un autogol incredibile tornando a parlare dello Scudetto vinto con i bianconeri: la cosa ha dato fastidio alla piazza e, sinceramente, se fossi Lotito ci penserei bene prima di prolungargli il contratto".