Bastoni premiato dalla Regione Lombardia, Crosetti: "Da attore a eroe, un premio che gli fa solo male"

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La Regione Lombardia vuole premiare Bastoni con il Rosa Camuna dopo la simulazione che ha fatto scoppiare il caso in Serie A.

Bastoni e il premio Rosa Camuna: la Regione Lombardia vuole onorare il difensore dell'Inter dopo la simulazione

Non è uno scherzo, anche se sembrerebbe. La Regione Lombardia si appresta a conferire ad Alessandro Bastoni il Premio Rosa Camuna, la massima onorificenza istituzionale della regione. La proposta arriva in modo bipartisan: Federico Romani di Fratelli d'Italia, presidente del Consiglio regionale, e Pietro Bussolati del Pd, presidente dell'Inter Club Pirellone, fanno fronte comune per premiare il difensore nerazzurro. Un riconoscimento che un anno fa fu assegnato alla campionessa olimpica Federica Brignone, e che ora potrebbe finire sul petto del calciatore che con una simulazione ha fatto espellere il juventino Kalulu, contribuendo di fatto a orientare le sorti del campionato.

Il caso Kalulu e le scuse pasticciate: Bastoni fischiato in tutti gli stadi d'Italia

Il contesto in cui matura questa candidatura è quello di un Bastoni diventato suo malgrado uno dei personaggi più controversi della stagione. La simulazione che costò il rosso a Kalulu — che a differenza del difensore interista non ha ricevuto alcuna grazia dalla giustizia sportiva — ha trasformato il nazionale azzurro in un bersaglio fisfischiato sistematicamente in ogni stadio d'Italia. Le scuse arrivate in ritardo e giudicate da molti insufficienti non hanno placato le polemiche, anzi. Come scrive Maurizio Crosetti su Repubblica, un Oscar per la migliore interpretazione in campo nella categoria simulatori sarebbe stato un premio più appropriato.

Il cortocircuito del Rosa Camuna: un premio che rischia di fare più male che bene a Bastoni

Il paradosso è servito. Quello che nelle intenzioni dei proponenti doveva essere un gesto di vicinanza e riabilitazione rischia di trasformarsi nell'ennesimo boomerang per Alessandro Bastoni. Come osserva Crosetti, il silenzio sarebbe stato di gran lunga la scelta migliore: questa rosa camuna — con molte spine, come la definisce il giornalista di Repubblica — potrebbe convincere il difensore di essere davvero una vittima, consolidando al contrario l'immagine di simulatore che lo perseguiterà a lungo. Nel frattempo, l'assessore Franco Lucente di FdI ha proposto ironicamente per Kalulu il premio "Cornuto e mazziato": la politica ha trovato il suo nuovo campo di gioco, e si chiama Serie A.