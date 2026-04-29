Giuliani: "Prima degli infortuni Vergara non aveva toccato campo, Kvara non aveva più curriculum"
Kvaratskhelia è stato davvero il più forte dopo Maradona nel club partenopeo? Ecco l'opinione ai microfoni di Tmw Radio di Fulvio Giuliani.
Kvaratskhelia continua a stupire in Champions League. E a Napoli ovviamente c'è chi lo rimpiange ancora. E' stato davvero il più forte dopo Maradona nel club partenopeo? Ecco l'opinione ai microfoni di Tmw Radio di Fulvio Giuliani, giornalista e direttore de La Ragione: "Di certo fa parte di quel ristretto numero.
Dal punto di vista tecnico penso che Mertens sia stato forse anche superiore; un giocatore incredibile, figlio anche del modo di giocare di quella squadra. Un appunto però lo faccio alla situazione attuale. Non voglio azzardare paragoni, ma un giocatorino come Vergara non aveva praticamente toccato il campo prima che si infortunassero tutti. Io credo che Kvara non avesse più abbrivio o curriculum di Veragara quando è arrivato".
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