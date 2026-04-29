Futuro Conte, Zazzaroni: "Non sa nessuno che accadrà. Se sta bene a Napoli, resta"

Futuro Conte, Zazzaroni: "Non sa nessuno che accadrà. Se sta bene a Napoli, resta"TuttoNapoli.net
Oggi alle 18:30Le Interviste
di Fabio Tarantino

Il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ha parlato dei temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà.

Massara via dalla Roma?
"Credo che vada via, visto che non c'è più il rapporto fiduciario. Chi lo sostituirà non Paratici, non Giuntoli, vedremo...".

Napoli, se andrà via Conte?
"Non lo sa nessuno, parlerà con ADL, si chiariranno. Se sta bene a Conte rimane, sennò andrà via".