Alvino: "Non c'è Rocchi che tenga, ora si pensa al Como! 2° posto è oro colato"

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"Ed è una partita importante, è una partita che vede di fronte due squadre che vogliono fare una bella figura".

Il giornalista Carlo Alvino è intervenuto nel suo editoriale nel corso di 'Dillo ad Alvino' su Teleclub Italia: "Ora si pensa al Como. Siamo a metà settimana, la partita con i lariani si gioca sabato alle ore 18 al Sinigaglia e si pensa al Como. Nessuna distrazione: non c'è Rocchi che tenga, non c'è Gervasoni che tenga, c'è Como-Napoli. Ed è una partita importante, è una partita che vede di fronte due squadre che vogliono fare una bella figura".

Obiettivo secondo posto

"Il Napoli, da una parte, per confermare e consolidare questo secondo posto in classifica che, in un momento come quest'anno è oro colato. Il secondo posto in classifica è il primo degli onesti, è il piazzamento d'onore, e non solo d'onore. Quindi il Napoli per consolidare questo secondo posto che resterà nella storia, e il Como per cercare, ovviamente, di entrarci nella storia. Perché? Perché il Como vuole tagliare questo traguardo della qualificazione europea".