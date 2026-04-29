Renica sicuro: "Kvara dopo Maradona? No, un altro azzurro è stato straordinario"
L'ex calciatore Alessandro Renica vincitore di due scudetti a Napoli intervenuto a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio.
Che ne pensa di Nico Paz?
"Che abbia grandi mezzi lo abbiamo visto. Deve crescere, perhé gli manca un po' di continuità. Quando ce l'avrà può diventare un fuoriclasse".
Napoli, Kvaratskhelia il più forte dopo Maradona?
"E' in un progetto ora dove lui veste a pennello quel ruolo. E Luis Enrique è il direttore d'orchestra perfetto. No comunque, direi Giordano, davvero incredibile. Era un giocatore straordinario".
Come vede Gasperini a Roma?
"E' arrivato quest'anno, si è iniziato a rompergli le scatole quando le cose non andavano bene, ma se gli dai tempo, qualcosa d'importante te lo porta a casa".
Pubblicità
Le Interviste
Copertina Rocchi ed il 'Gioca Jouer', Repubblica: "Il codice segreto per influenzare il VAR" di Arturo Minervini
Le più lette
Prossima partita
02 mag 2026 18:00
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Como
|Napoli
In primo piano
Arturo MinerviniDa 0 a 10: la cessione dolorosa, il mostruoso buco sugli ingaggi, la mossa spiazzante di ADL e la verità su De Bruyne
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "Abbiamo cambiato la geografia, c'è memoria corta. Fucili puntati addosso solo per noi"
Fabio TarantinoOlivera: "Brutta gara con la Lazio, vogliamo riscattarci! Su Scudetto e gol alla Salernitana..."
Antonio NotoBomba di Tmw: “Contatto Napoli-Maresca! Ma Conte non ha offerte e non è convinto dell’Italia”
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com