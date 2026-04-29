Renica sicuro: "Kvara dopo Maradona? No, un altro azzurro è stato straordinario"

Renica sicuro: "Kvara dopo Maradona? No, un altro azzurro è stato straordinario"
Oggi alle 18:00Le Interviste
di Fabio Tarantino

L'ex calciatore Alessandro Renica vincitore di due scudetti a Napoli intervenuto a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio.

Che ne pensa di Nico Paz?
"Che abbia grandi mezzi lo abbiamo visto. Deve crescere, perhé gli manca un po' di continuità. Quando ce l'avrà può diventare un fuoriclasse".

Napoli, Kvaratskhelia il più forte dopo Maradona?
"E' in un progetto ora dove lui veste a pennello quel ruolo. E Luis Enrique è il direttore d'orchestra perfetto. No comunque, direi Giordano, davvero incredibile. Era un giocatore straordinario".

Come vede Gasperini a Roma?
"E' arrivato quest'anno, si è iniziato a rompergli le scatole quando le cose non andavano bene, ma se gli dai tempo, qualcosa d'importante te lo porta a casa".