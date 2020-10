Batistuta e quella partita con Maradona: "Un sogno giocare al suo fianco"

Diego Armando Maradona, da molti ritenuto il più forte calciatore di tutti i tempi, compie sessant'anni. France Football ha dedicato un numero speciale al Pibe de Oro, che ha fatto sognare milioni di tifosi nel corso della sua carriera. Dai trionfi con l'Argentina fino a quelli con la maglia del Napoli, la sua carriera è stata straordinaria, caratterizzata da giocate magnifiche e gol entrati nella leggenda di questo sport. Sono tanti i messaggi di auguri raccolti dalla rivista francese; tra gli altri anche Gabriel Batistuta, ex attaccante della Fiorentina e compagno di Nazionale, ha riservato un pensiero al Diez: "Contro la Grecia, nel 1994, mi sono ritrovato dietro di lui al momento dell'ingresso in campo per il primo match di Coppa del Mondo. Era un sogno giocare al suo fianco, seguire i suoi passi e vederlo indossare quella maglia, quel 10 che sembrava tatuato sulla sua spalla. Ho segnato una tripletta, ma quello che ricordo ancora oggi è il momento in cui sono entrato in campo con lui".