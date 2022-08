Batistuta: "Mi sento in debito con Maradona, non abbiamo fatto un ca**o per prendercene cura!"

TuttoNapoli.net

Gabriel Omar Batistuta, ex attaccante, in un'intervista a La Nacion ha parlato della morte di Diego Armando Maradona: "Quando penso a lui mi sento strano, in debito. Non sono d'accordo col 60% delle cose che ha fatto, ma noi cosa abbiamo fatto per prenderci cura di lui? Cosa ho fatto io, come tifoso, e la società in cui ci troviamo? Non abbiamo fatto un ca**o... Ci aveva dato tutto e noi non gli abbiamo restituito niente. E' dall'inizio che nessuno ha fatto nulla per Diego. L'ultima immagine di Maradona in tv è deplorevole, quando l'ho visto mi sono detto 'questo ragazzo è morto, è un fantasma', credo che l'avessero trascinato lì per approfittarsi di lui".