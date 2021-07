Bayern, Nagelsmann carico: “Vogliamo vincere, test importante per mettere benzina nelle gambe”

Julian Nagelsmann, tecnico del Bayern Monaco, ha parlato ai canali ufficiali del club bavarese nel corso del prepartita della gara con il Napoli: “Certo che vogliamo vincere. Prima di tutto, i giocatori possono trovare il loro ritmo e perfezionare i meccanismi tra loro. E’ un test importante, soprattutto per i Nazionali, che oggi avranno 45 minuti per trovare il proprio ritmo. Buon test anche per la squadra per trovare il ritmo giusto”.