Bazzani: "Bernardeschi al Bologna significa che Ndoye andrà via"

Fabio Bazzani, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Ndoye? Doveva migliorare dal punto di vista realizzativo, al primo anno in A fece solo un goal, ma Italiano ha saputo valorizzarlo e con lui ha preso più confidenza col goal. 8 goal non sono pochi, poi ha fatto tantissimi assist. Indubbiamente non può essere considerato un bomber, però garantisce tante altre cose. Italiano l’ha fatto diventare un calciatore determinante e decisivo. Può giocare sia a sinistra che a destra, ma Italiano gli ha fatto fare anche la seconda punta e lui spalle alla porta sa districarsi.

Bernardeschi ed Immobile? Bologna è una piazza perfetta per rilanciare i giocatori, si lavora molto bene e i calciatori di personalità possono ritrovarsi. Immobile ha fatto tanti goal anche in Turchia, ma sia lui che Bernadeschi potranno dimostrare il loro lavoro. L’acquisto di Bernardeschi dimostra che hanno già preso il sostituto di Ndoye che dovrebbe partire”.