Behrami esalta Garnacho: "E' una super star, sa fare tutto! Sarebbe grande colpo"

Nel podcast di Dazn l'ex centrocampista della Lazio e del Napoli, Valon Behrami, ha parlato di Garnacho, obiettivo di mercato come sostituto di Kvaratskhelia. A proposito, la trattativa sta entrando nel vivo con il Manchester United: "Secondo me Garnacho è una super star. Se il Napoli prende Garnacho è perché vuole farlo giocare titolare: alza totalmente il livello della squadra. Lui è bravo nello stretto, nel lungo, fa fase difensiva, è bravo e basta".

