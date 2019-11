BeIn, Palmeri boccia Ancelotti: "Il mese peggiore della carriera di Carlo, situazione sfuggita di mano!"

Nel corso del suo editoriale per Tmw, il giornalista Tancredi Palmeri ha valutato il rendimento degli allenatori di Serie A, di fatto bocciando con un sonoro 4.5 l'avvio di stagione di Carlo Ancelotti: "Un Napoli settimo con distacco è inaccettabile. E fosse solo quello. Gioco che è apparso solo nelle notti di Champions. E pure là, si è sprecata l’occasione d’oro di vincere il girone che si era impostata con la partita contro il Liverpool. E se non fosse sufficiente, la situazione completamente sfuggita nello spogliatoio. Forse il mese peggiore in carriera per Ancelotti".