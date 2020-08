BeIn Sports, Palmeri: "Se la distanza tra Napoli e City per Kou è 10mln l'affare si farà"

Tancredi Palmeri, giornalista di BeIn Sports, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Per Koulibaly al Manchester City credo che lo stato della trattativa sia avanzato. Se la distanza è di una decina di milioni scarsi, credo che la soluzione si troverà. Il Manchester City vuole mettere già 63 milioni di euro sul tavolo, se De Laurentiis ne chiede altri dieci magari a metà strada e con i bonus il bandolo della matassa sarà trovato. Il discorso è avviato. Anche Koulibaly, che è innamoratissimo di Napoli, può cogliere l'occasione del salto in una big d'Europa a 29 anni. Credo che la ratio di fondo, per tutti, sia: o lo facciamo adesso o mai più".