Bellinazzo chiarisce: "Anche se arriva un magnate col Fair Play Finanziario non potrebbe investire"

Lo scrittore e già firma de Il Sole 24 Ore, Marco Bellinazzo, ha parlato a FirenzeViola ipotizzando l'arrivo di un magnate in Serie A: "Con le regole del Fair Play Finanziario oggi un magnate - per quanto possa essere ricco - non può investire tutto e subito. Le regole UEFA prevedono che si possa investire un terzo degli introiti che derivano da pubblicità, merchandising eccetera eccetera. Essendo che al momento la Fiorentina ha 100 milioni circa di introiti, la cifra da spendere non potrebbe essere superiore ai 30 milioni più o meno. In attesa che magari vengano investiti soldi in comparti che faranno crescere gli introiti".



Ad esempio?

"Mi viene in mente soprattutto lo stadio. Parliamo di un personaggio che ha quasi 5 miliardi di fatturato: ha la potenza per poter portare a termine il progetto. Una proprietà forte può dare una botta. Parliamo di una persona accreditata di quasi 5 miliardi di dollari. . La cosa importante da far capire è che non può cambiare dall'oggi al domani perché c'è il FFP e devono aumentare i ricavi. Il problema vero è che alla Fiorentina ci sono ricavi solo dalle plusvalenze. Basta pensare a quello che accade a Bologna, dove un miliardario come Saputo non riesce ad intervenire economicamente per questi stessi problemi".