Bellinazzo: “Sanzioni UEFA, Milan e Inter rischiano grosso. Il Napoli si è portato avanti"

Marco Bellinazzo, giornalista de Il Sole24Ore, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli

TuttoNapoli.net

Marco Bellinazzo, giornalista de Il Sole24Ore, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: “La Uefa ha cambiato le norme di controllo contabile, non c’è più la regola vecchia sul Fair Play Finanziario. Per accompagnare i club più in difficoltà che non hanno rispettato le vecchie norme la Uefa ha stabilito queste sanzioni con una data di scadenza. Potrebbero scattare altre sanzioni nei prossimi anni se non si dovessero rispettare le scadenza fissate per rientrare nelle norme Uefa. Milan e Inter rischiano mercato bloccato in entrato con solo le uscite possibili per fare mercato in attivo. Il Napoli si è portato avanti tagliando costi importanti. Nei prossimi anni scatteranno delle limitazioni per questi club che continuano a spendere più del dovuto”.