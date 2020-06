Bellinazzo: "Solo il Napoli ed altri 4-5 club in Europa non soffriranno la crisi Covid, ADL ha dato solidità"

Marco Bellinazzo, giornalista de Il Sole 24 ore, ha parlato ai microfoni di Marte Sport Live, soffermandosi inizialmente sul problema delle plusvalenze ed i casi di Muratore e Pjanic in casa Juve: ”Questo è uno dei motivi per cui il calcio italiano negli anni 2000 è imploso, con una raffica enorme di fallimenti che ha riguardanti grandi club, anche il Napoli. Si faceva ricorso continuo alle plusvalenze per aggiustare i conti ed evitare di coprire perdite e debiti con i propri soldi. Negli ultimi tempi diverse società hanno fatto riferimento a questo. Questo quadro è assolutamente coerente con le regole attuali, con queste non può essere disconosciuto da nessuna autorità o tribunale, a meno che non si dimostri un falso in bilancio con l'ipervalutazione di alcuni giocatori. Non esiste alcun criterio oggettivo per dimostrare che un calciatore è stato pagato ben oltre il suo valore e quindi dimostrare a sua volta che dietro l’acquisto c’è il dolo per coprire le perdite.

Il Napoli rischia di perdere 5-6 mln per i rimborsi dei biglietti e la quota abbonamenti, quando incide sul bilancio? Per fortuna poco, parliamo di una cifra molto bassa, da questo punto di vista la debolezza del Napoli, dal punto di vista delle entrate da stadio, è un vantaggio perchè il Napoli non dipende da questo tipo di entrata.

La Juventus non ha registrato l'incremento delle entrate da quando è arrivato Ronaldo. Anche se la società bianconera si spinge verso i 500 milioni di introiti, ha costi che sono oltre di 150 milioni rispetto alla somma entrante. Avendo perso tutte le opportunità di mercato a livello commerciale che ci sarebbero state con una stagione normale, la perdita in termini di mancati introiti è ancora più pesante.

La Coppa Italia non è una competizione che assicura chissà quali introiti, mettendo insieme i 5mln e mezzo che ti assicura il percorso vincente, i due-tre mln dalla Supercoppa italiana in base a dove si giocherà, in più va considerata la certezza di partecipare alla prossima Europa League, diciamo che una decina di mln certi come introiti più un 15-20 legati al percorso in Europa League, è un bel risultato. Nulla a che vedere con un quarto posto che assicurerebbe la Champions, lì parliamo di cifre molto superiori.

In Europa sono tre-quattro che potrebbero non soffrire della crisi Covid, tra queste c'è il Napoli. Oltre agli azzurri giusto il Liverpool e qualche squadra inglese, ed ovviamente il Bayern Monaco che ha una solidità garantita dalla partecipazioni azionaria di colossi. Il Napoli ha una solidità, questo è un merito della gestione De Laurentiis, quasi esclusivamente calcistica perchè le altre attività si sono ridotte al lumicino. Il Napoli rappresenta un esempio di oculatezza, però quel dato mette in evidenza che il Napoli non ha una proprietà che vuole investire su strutture ed impianti, quindi sul meglio-lungo termine. Quest'ultima è la grande pecca della gestione De Laurentiis".