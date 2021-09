Benevento, Caserta: “Amichevole col Napoli per prepararci al meglio alla gara contro il Lecce”

Intervistato da Sky il tecnico del Benevento Fabio Caserta ha parlato della partenza in campionato e della sfida contro il Lecce dopo la pausa per le nazionali: “Siamo una squadra competitiva e forte, sono rimasti tanti giocatori che lo scorso anno hanno militato in Serie A e la società ha provato a rinforzare la rosa con un ultimo grande tassello, ma all'ultimo non l'affare non si è concretizzato. Lapadula è mentalmente esperto e sa che finito il mercato si ricomincia, deve recuperare dopo un problema alla caviglia, ma ha ripreso ad allenarsi. - continua Caserta – Ora faremo un’amichevole contro il Napoli per prepararci al meglio alla sfida contro il Lecce. Per me le pressioni sono uno stimolo in più, sapevo cosa voleva il Benevento da me quando sono arrivato e voglio fare un bel lavoro, conscio delle difficoltà che incontreremo. La Serie B è un torneo complicato, con squadre molto forti, ma dobbiamo pensare a lavorare e migliorarci”.