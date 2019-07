Benitez, il suo ex presidente lo attacca: "Pensa prima ai soldi, poi al bene del club"

Il presidente del Newcastle Mike Ashley non intende fare sconti per Sean Longstaff, come dichiarato in un'intervista al Daily Mail, in cui si è soffermato anche su Rafa Benitez, suo ex allenatore, trasferitosi da poco in Cina: "Il messaggio che vogliamo mandare a tutti è che Longstaff non è in vendita. Se non hai uno come Sean va preso, ma per fortuna noi ce l'abbiamo. Benitez? Pensa prima ai soldi, poi al bene del club".