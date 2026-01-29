Chiariello tuona: “8 punti e 30º posto: la peggior Champions della storia del Napoli!”

Il giornalista Umberto Chiariello, ai microfoni di Canale 21, si è così espresso dopo l’eliminazione del Napoli dalla Champions League: “Non mi associo al coro di elogi. Il Napoli é stato generoso contro il Chelsea, ha fatto un primo tempo fantastico, ma una squadra che finisce 30º su 36 e superato da squadre come il Bodo, l’Olympiacos o il Qarabag…

Se l’avessero detto ad agosto ci avrebbero preso per matti, chi l’avrebbe mai immaginato? Il Napoli ha fatto 8 punti in 8 partite, ha sprecato occasioni incredibili. A Copenhagen avevo contezza del fatto che ci eravamo giocati la Champions. Io non speravo nella partita con il Chelsea e alla fine del primo tempo placavo gli entusiasmi. Questa bella prova che ha commosso gli spettatori non può mettere un velo davanti agli occhi per quella che é stata la peggior Champions della storia del Napoli”.