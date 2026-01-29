Sabatini avvisa: “La stagione del Napoli rischia di trasformarsi da deludente a fallimentare!”

Sandro Sabatini, giornalista Mediaset, sul suo canale YouTube ha parlato del mercoledì di Champions League delle italiane: "Nessuna top perché l'Inter, l'Atalanta e la Juventus non ce la fanno ad entrare nelle prime otto e un flop, quello del Napoli che perde contro il Chelsea al culmine della miglior partita giocata in questa Champions League con un gran giocatore che promette di essere molto importante per il futuro del Napoli che è Antonio Vergara, scoperto praticamente per caso negli ultimi 15 giorni. Il Napoli ha il rimpianto per aver buttato una qualificazione e forse anche una partecipazione alla Champions che adesso, in coincidenza anche con le difficoltà del campionato, rischia di trasformare la stagione da deludente in fallimentare.

Dovrà riprendersi in campionato e non sarà facile perché ha gli uomini contati Antonio Conte e vedremo quello che succederà. Succede invece che l'Inter si conferma molto più solida e potente andando a vincere a Dortmund con una punizione che è un arcobaleno, quella calciata da Federico Dimarco, poi c'è il raddoppio di Diouf, c'è la sensazione che come in campionato, anche in Champions, nel quartetto delle italiane, l'Inter abbia offerto qualcosa di più e di meglio rispetto alle altre, compresa la Juventus che non ha assolutamente replicato la partita di domenica scorsa.

È sembrata opaca, vittima un po' anche del turnover di Spalletti, un'indicazione chiara sull'obiettivo principale che appunto il campionato, ma anche vincendo a Montecarlo la Juventus non sarebbe entrata nelle squadre top 8. Un'occasione nettamente sprecata dall'Atalanta che continua nella sua stagione sprecando tutto quello che è possibile sprecare, come appunto l'opportunità di vincere in Belgio a Bruxelles contro i modesti avversari dell'Union Saint-Gilloise. Alla fine però la notizia la fa il Napoli perché in pochi giorni passando da Juventus a Chelsea, la squadra di Antonio Conte potrebbe aver compromesso un po' tutto in questa stagione".