Pescara, le prime parole di Insigne: “Decisivo Verratti. Felicissimo, obiettivo salvezza”
È il giorno di Lorenzo Insigne a Pescara. L’attaccante è arrivato in città per sostenere le visite mediche e, al suo arrivo, ha parlato con i cronisti presenti: “Un saluto a tutti i tifosi. Sono veramente felice di essere qui e spero che, tutti insieme, riusciremo a ottenere la salvezza”.
Cosa ti ha convinto a tornare?
“Ho un ottimo rapporto con il presidente e con il direttore sportivo, ma la ciliegina sulla torta l’ha messa Marco Verratti: è stato lui a spingere per questo trasferimento. Sono davvero contento di questa scelta. Pescara è una piazza importante e merita di rimanere in Serie B”.
Un saluto ai tifosi?
“Qui ho vissuto un anno bellissimo. Spero di centrare l’obiettivo della salvezza perché questa gente merita tanto”.
Un pensiero per mister Zeman?
“È sempre nel mio cuore, è stato lui a lanciarmi. Non mancherà l’occasione di sentirlo in questi giorni”.
Chiamerai Ciro Immobile?
“Con Ciro mi sento spesso. Non ha bisogno di uno sponsor per venire qui: è un grande campione e saprà benissimo cosa fare”.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Fiorentina
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro