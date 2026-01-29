Podcast Baiano: “Napoli bollito! La Fiorentina ha una grandissima occasione e deve sfruttarla!”

Francesco Ciccio Baiano, doppio ex di Napoli e Fiorentina, è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso di "Viola Amore Mio". Ecco le sue parole: "C'è bisogno di giocatori pronti che diano una mano per venire fuori da una situazione che non è drammatica, ma che non è neanche semplice. Vinci una partita, poi perdi e sei sempre con l'acqua alla gola".

Affrontare adesso il Napoli è un vantaggio o uno svantaggio?

"Meglio affrontare i partenopei fuori dalla Champions perché sabato ci giocheremo dopo che avranno avuto solo 3 giorni per preparare la partita. Il Napoli è bollito perché non ha ricambi e se li ha sono solo del settore giovanile. Giocano sempre gli stessi. Il Napoli gioca un'ora e dopo crolla".

Sabato può essere un'occasione?

"Sabato sarà una grandissima occasione. Saranno sicuramente arrabbiati perché, oltre al Chelsea, non hanno vinto col Copenaghen, con l'Eintacht, squadra non al massimo quando ha giocato contro i partenopei, il 6-2 in Olanda contro il PSV. Sono lì che hanno perso la qualificazione. Il Napoli ha giocato molto molto bene un'ora col Chelsea, ma le partite durano 95 minuti".

La Fiorentina avrà delle defezioni soprattutto in attacco.

"La Fiorentina avrà due attaccanti non al 100%. Kean è fermo ai box. Piccoli ha un problema fisico. Speriamo di recuperarlo. In questo momento non è che se non gioca Piccoli ci strappiamo i capelli. Poi è normale che mettere un centravanti di ruolo è meglio ma ci possono giocare anche altri".

Come lo vede Gud falso 9?

"Non dà punti di rifermento ne' per gli avversari, ne' per i suoi compagni. In quella posizione ci ha giocato poco, ama muoversi, ma è un'arma a doppio taglio".