Beretta: “I 5 cambi hanno rivoluzionato il modo di pensare negli allenatori”

A Radio Crc nel corso di “Si Gonfia La Rete” è intervenuto Mario Beretta, allenatore di calcio

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca

A Radio Crc nel corso di “Si Gonfia La Rete” è intervenuto Mario Beretta, allenatore di calcio: “Con questo campionato mi sto divertendo molto è un peccato che arrivi la pausa in un momento del genere. Il sostegno della società nei confronti dell’allenatore è fondamentale per raggiungere gli obiettivi di squadra ed il Milan e il Napoli raffigurano a pieno quanto detto. I 5 cambi hanno cambiato un po’ i modi di pensare gli allenatori, poi è ovvio che i grandi club hanno possibilità di fare una rosa più ampia, cambiando 5 giocatori si va a toccare mezza squadra. Juve e Milan hanno il potenziale per avvicinarsi al Napoli, ma Spalletti ha le esperienze e le qualità giuste per far in modo di continuare su questa linea”.