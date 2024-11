Beretta: "Senza coppe il Napoli può lavorare con tranquillità, ma la favorita resta l’Inter"

vedi letture

“Sei squadre in due punti? Ci auguriamo continui così a lungo, sia per i tifosi che per l’appeal del calcio italiano nel mondo. La stessa situazione – ha detto il vicepresidente dell’AssoAllenatori a Radio Marte Mario Beretta nel corso di 'Marte Sport Live' - in coda alla classifica, campionato molto diverso rispetto a quelli passati. Le rivelazioni ad oggi sono la Lazio e la Fiorentina, che hanno cambiato allenatore ma sono ad un passo dalla vetta, a dimostrazione del buon lavoro di Società e mister.

L’assenza coppe europee è un vantaggio per il Napoli? Fermo restando che è un piacere disputarle, è indubbio che portino ad un grande dispendio di energie sia fisiche che mentali: non disputandole, si può lavorare per tutta la settimana sulla partita di campionato in tranquillità. La maggiore candidata al titolo per me resta l’Inter, che ha la rosa più completa.

Lukaku? Il Napoli ha cambiato sistema di gioco in corsa, aderendo ad un 4-3-3 che per quanto diverso da quello degli anni passati è nelle corde degli azzurri che lavoreranno con Conte per migliorare anche questo aspetto, magari tornando a trovare il gol con gli esterni e anche con i centrocampisti”.