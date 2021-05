Bergomi a Sky: “In questo momento Il Napoli può vincere ovunque"

L'ex calciatore Beppe Bergomi ha commentato il largo e convincente successo del Napoli contro l'Udinese ai microfoni di Sky Sport: "Per i friulani tante assenze e tanti errori, poi quando ha cercato di rimettere in piedi la partita con De Paul regista e l'inserimento di qualche giovane è andata sotto. Il Napoli segna in ogni modo, tantissimo anche da fuori area e spesso con giocate di qualità. E' una squadra che sta proprio bene in questo momento, con questa qualità e con questa intensità può vincere ovunque in questo momento".