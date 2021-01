Bergomi a Sky: “Manolas e Koulibaly una delle migliori coppie, ma non si sposano bene"

Nel corso di 'Sky Calcio Club', l'ex difensore Beppe Bergomi ha dato 6,5 al Napoli per il girone d'andata del campionato: "Il Napoli ha nomi, ad esempio Manolas e Koulibaly abbiamo detto tutti che da due anni sono forse una delle migliori coppie. Però non si sposano bene, perché commettono sempre delle ingenuità e degli errori. Potenzialmente forse non riescono, mentre Koulibaly e Albiol insieme avevano un rendimento migliore”.