Bergomi a Sky: "Il problema del Napoli è nella fase difensiva. Ci sono delle difficoltà nella coppia centrale"

Beppe Bergomi, ex giocatore dell'Inter ha rilasciato le seguenti dichiarazioni al Club di Sky Sport: "Il problema del Napoli è nella fase difensiva. Con Albiol gli azzurri avevano un equilibrio diverso, letture diverse. Lo stesso Koulibaly non sta facendo le stesse prestazioni dell'anno scorso. In questo momento vedo che l'apporto di Manolas non è così redditizio come potevamo pensare. Vedo delle difficoltà in questa coppia. Il portiere del Napoli, l'anno scorso, non faceva tutte queste parate quindi, c'è qualcosa che non va".