Bergomi demolisce Spalletti: “Finalisti di Champions ed EL fuori ruolo, non li ha fatti rendere!”

Giuseppe Bergomi, ex calciatore e oggi commentatore, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dell'eliminazione dell'Italia da Euro 2024: "Non siamo questi! Qui c’è gente che ha fatto finale di Champions con l’Inter, i due della Roma hanno fatto finale di Europa League, Scamacca ha vinto l’EL, lì c’è ritmo! Ma Ndoye del Bologna è più forte di Chiesa? Scamacca è meno forte di Embolo?

Hai Donnarumma in porta! E’ il contesto che non funziona, i giocatori non sono stati messi in condizione di rendere. Se convochi 10 difensori hai in testa la difesa a 3, uomo su uomo, Xhaka a volte marcava Chiesa con coraggio, ma lo sappiamo fare, oggi arrivi qui e giochi con Barella centro-sinistra e lui gioca a destra, Darmian a sinistra, ma fagli fare il quinto… bisognava metterli nelle loro posizioni! Poi Calafiori ha fatto bene, ma Bastoni fa già quel lavoro lì e l’hai condizionato, sono simili. Ha lasciato fuori giocatori di piede mancino come Politano ed Orsolini. Poteva spostare così Chiesa dall’altro lato. Dalle convocazioni già non ho capito le scelte”.