Bergomi elogia Insigne: "Bravo a muoversi tra le linee dando spazio a Emerson"

“Qualche errore, ma ci siamo abituati bene”. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Beppe Bergomi analizza la vittoria dell’Italia sull’Irlanda del Nord di ieri sera: “Ha fatto più fatica. Qualche errore di troppo nella ripresa, ma ci sta, non si radunava da quattro mesi. Novità? No, la squadra ha il suo gioco e crea sempre belle trame. Costruzione a tre dietro, Insigne bravo a entrare tra le linee lasciando la fascia alla spinta di Emerson. E tutti si sono sacrificati. Peccato solo per gli errori nella ripresa, forse dovuti a stanchezza mentale”.