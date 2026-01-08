Bergomi: “Neres è decisivo, assenze ed i pochi cambi stanno condizionando"

Nel corso di 'Sky Calcio Club', l'ex difensore dell'Inter Beppe Bergomi ha commentato il pareggio del Napoli col Verona: "Giocatori importanti assenti, ma giocatori decisivi. Neres, un altro giocatore che lui inizialmente ha tenuto fuori giustamente, ma è decisivo perchè salta l'uomo, perchè arriva sul fondo crea situazioni importanti.

Però è stata meno brava nel primo tempo, perchè anche nelle difficoltà il Napoli non prenderebbe mai i gol. Cioè ha preso delle situazioni che fino a domenica scorsa non le prendeva. Però quelle assenze e la possibilità di poter cambiare relativamente, stanno condizionando il Napoli. Questo bisogna riconoscerlo”.