Bergomi: “Spalletti l’ha detto: il livello dell'Europa League si è alzato. Bisogna vincere il girone"

Negli studi di Sky Sport, Giuseppe Bergomi ha parlato dell'Europa League: "Gli allenatori, come Spalletti per esempio, hanno detto che il livello dell'Europa League si è alzato e non basta più arrivare nelle prime due ma bisogna vincere il girone per evitare un sedicesimo di finale con le terze classificate nei gironi di Champions. I gironi sono complicati e il livello si è alzato".