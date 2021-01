Bernardeschi, l'allenatore che l'ha lanciato: "Per lui sarebbe perfetto il Napoli"

Massimo Drago, ex allenatore del Crotone che ha lanciato Federico Bernardeschi in Serie B, ha parlato del giocatore della Juventus a Radio Sportiva: "Ha bisogno di fiducia e di poter sfruttare al meglio le proprie qualità in una squadra che possa esaltarne le caratteristiche. Secondo me il Napoli potrebbe essere perfetto per lui, ha bisogno di giocare esterno in attacco infatti in quel ruolo gioca molto bene quando va in Nazionale".