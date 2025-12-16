Conte a cena ieri a Pozzuoli, il ristoratore “Vi racconto cosa hanno mangiato lui e Stellini”

vedi letture

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto l’imprenditore e proprietario del ristorante “White Chill Out” Nicola Scamardella: “Noi siamo sempre presenti, a disposizione del mister, dello staff e in particolare anche dello staff del Napoli. Siamo qui per offrire il nostro supporto. Ieri era con Stellini. Che cosa hanno mangiato? Un buon pesce al sale, leggero. Era una cena light. Supercoppa? Cambiare competizione, affrontarne una che non ha legami diretti con il campionato, magari potrebbe dare una scossa al gruppo. E forse, con un po’ di fortuna, questa coppa potrebbe finire nelle mani del Napoli.

Ora, però, premetto che io non sono un tecnico né un grande esperto, quindi non posso dare una spiegazione approfondita da un punto di vista tattico. Tuttavia, sappiamo bene che il calcio è fatto di momenti: ci sono periodi positivi ed altri meno brillanti. Quando le cose non vanno per il verso giusto, possono capitare episodi come quelli di Udine. L’Udinese ha giocato bene, è vero, ma quel gol era qualcosa di eccezionale. Se ci riprova altre 300 volte, non la mette più nello stesso angolo. In Champions, poi, si parla di un’altra competizione, è un calcio diverso. E il Napoli sta affrontando molti problemi con gli infortuni, ormai lo sappiamo bene. Questo ha costretto la squadra a modificare il modulo e rivedere diverse cose per adattarsi a una situazione d’emergenza che dura da tempo”.