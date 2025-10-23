Porrini: “Scudetto? Napoli e Inter sono le più forti, ma occhio al Milan senza coppe”

vedi letture

L'ex difensore della Juventus, Sergio Porrini, nel corso dell'intervista rilasciata a TuttoMercatoWeb.com ha parlato anche della lotta Scudetto in Serie A: "Ci sono squadre in grandissima difficoltà in lotta. Diverse sono incappate in sconfitte inaspettate come il Napoli contro il Torino. La Roma ci sta che possa perdere contro l'Inter, che rientra in lotta. La Juventus che non riesce ad approfittarne. In questo momento il campionato non sta chiarendo quali siano le squadre più forti. Resto dell'idea che Napoli ed Inter restino le più forti, ma il Milan non ha le coppe e potrebbe crederci. Così diventa interessante".

La quota scudetto sarà più bassa?

"In questo momento è così: nessuna squadra prende il largo, la quota si abbasserà secondo me, anche se è presto".