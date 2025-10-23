Podcast Zazzaroni: “Qualcuno sta godendo per il 6-2, ma è stata solo una serata storta! Se batti l’Inter…”

A intervenire a TMW Radio, durante Maracanà, è stato il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni.

Juve, come commenta il ko di Madrid?

"Tutti si aspettavano questa partita, di rimessa. Ha avuto tante opportunità però e se avesse portato a casa il pari non avrebbe rubato nulla. Faccio il confronto con la partita di sette anni prima, dove vinse 3-1. C'è l'arretramento del nostro calcio in tutto questo".

E' guarito Tudor?

"No, perché la squadra non riesce a metterla come vorrebbe. Per me il 3-4-2-1 non lo può fare".

Tudor stavolta però ha fatto scelte sensate:

"Oggi McKennie non lo puoi togliere, è questa la verità. E' molto dinamico, si inserisce. Il problema è che ci sono una serie di contraddizioni nelal Juve difficilmente risolvibili. O prendi decisioni radicali, tipo mettere in panchina David e giocarti Vlahovic, che non è il futuro della Juve. Questa squadra per me 4-3-3 o 4-2-3-1 può giocare. Ci sono dei problemi, fossi Tudor però prenderei decisioni drastiche e non è che giocherei seguendo le mie idee, però con scelte diverse".

Napoli, si analizza il duro ko col PSV:

"Sento troppi luoghi comuni. Ha sbagliato la partita. In Olanda le prendi spesso perché corrono tanto. Ha una squadra un po' lenta, tecnica, ed è andata nel pallone. C'è un godimento da parte di qualcuno su questo 6-2 che trovo molto italiano. Conte è il più bravo della Serie A, ha percepito però il problema e l'ha persa. Ma di serate strane ne stanno vivendo parecchie. Il Napoli non è da Champions ma può anche passare il girone. E' una squadra da campionato, dove mancano alcuni elementi dello scorso anno come Lobotka, Buongiorno, Rrahmani, Lukaku. Strano vedere così Beukema, che ha reso molto al Bologna".

Mercato che non ha rafforzato questo Napoli? Che succede nel gruppo?

"Conte non vede l'adattamento da parte di qualcuno, vedi Neres, Lang. Il problema è l'inserimento lento di De Bruyne, e questo lo costringe a un altro schema. Pensava a un adattamento più veloce di Lucca. Lui dà delle indicazioni sul mercato e poi agiscono in società. De Bruyne era stato preso prima, ma puoi dire di no a lui? Ma per il resto non voglio discutere di questo. Sembra che sia stato tutto distrutto, invece certi ko capitano e bisogna riprendersi. Se batti l'Inter per esempio già dimentichi tutto".

Inter però che corre ora:

"Ha inseguito per tutta l'estate Lookman, venivi dal ko di Champions e hai messo a segno pochi colpi, ma alla fine è migliorata lentamente questa squadra. Hai due ottimi attaccanti dopo Lautaro e Thuram, Akanji è cresciuto, la squadra è più forte alla fine. Mi spieghi perché dovrebbe essere più debole? Chivu ha poca esperienza? Ha fatto tutta la trafila nelle giovanili, è arrivato a Parma su intuizione di Cherubini, ha personalità, ottimo a comunicare anche. Prima tutti contro, ora tutti con lui".

Lazio-Sarri fino al 2028:

"I laziali ora stanno soffrendo tanto e li capisco. Lo trovo diverso? E' cambiato al Chelsea, ha capito che non poteva fare il suo gioco perché aveva una squadra diversa e si è adattato. Ha fatto così anche alla Juventus, intelligentemente si è adattato e ha cambiato".

E la Roma?

"E' una squadra che ha le palle. I giocatori cercano il risultato, pur senza fare cose straordinarie. L'attacco è inesistente, invece per Gasperini è fondamentale questo reparto. Ora vedremo se aggiungerà qualcosa Bailey, Dybala deve avere continuità, e poi abbiamo visto Ferguson e Dovbyk. Non è la squadra ancora per Gasperini. E' contento di essere alla Roma, non del mercato, si aspettava qualcosa di diverso come Rios e Fabio Silva, gli manca una parte di campo che deve costruire. Vediamo se riuscirà continuità in certi giocatori davanti. Se trova queste soluzioni, la Roma può anche divertirsi".

Milan, Allegri può vincere lo Scudetto?

"Per me ancora no. Sta over-performando ora. Lui è bravissimo, parla di obiettivo Champions. Dovrebbero svenire Napoli e Inter per vincere. Ci sono poi altre che lottano per quei posti, per me sarà lotta fino alla fine. Può allungare questo weekend ma non credo che possa vincere il titolo".

Atalanta più forte della Juve come rosa?

"No ma più completa. Se rientra Kolasinac dietro sono messi bene. Davanti hanno quattro belle punte, hanno giocatori esperti, giovani e un grande portiere. Poi dipenderà molto anche da Juric".

Che ne pensa di De Zerbi?

"Sa fare calcio, ha le sue idee e o vedrei ovunque in Italia. Ha ricevuto tante etichette...lui non privilegia gli schemi, ha delle idee, è un signor allenatore".

E sulla Fiorentina che dice?

"Non mi aspettavo questo. Il mercato è stato anche buono. Vedo una difesa poco protetta rispetto allo scorso anno. Ha giocatori di palleggio in mezzo e soffrono in fase difensiva. Non so capire le cause di questo momento difficile però".