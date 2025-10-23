Gazzetta, Di Caro: "Il club ha dato tutti i giocatori a Conte subito! Problema di pancia piena?"

A Stile Tv, nel corso della trasmissione 'Salite sulla giostra', è intervenuto Andrea Di Caro, giornalista ed editorialista de La Gazzetta dello Sport: "Il Psv è una squadra in forma che gioca bene, anche forte, ma nulla di trascendentale negli uomini, nelle individualità e nelle prospettive future. La Champions è un torneo difficile, da qui a prendere 6 gol ce ne passa. Le difficoltà del Napoli ad inizio stagione sono state sottovalutate, ma abbiamo visto il Napoli vincere con sofferenza o perdere. Le aspettative ad inizio stagione erano ben altre perchè da una squadra scudettata con un mercato ricco nella quantità e nella spesa complessiva ci si aspettava di più.

Vero, non sono arrivati tutti giocatori da 70 milioni, ma il Napoli ha dotato Antonio Conte di tutti i giocatori sin da subito. Detto questo, l'amalgama non si è trovata. Forse il Napoli ha un po' la pancia piena, forse sono arrivati giocatori, De Bruyne su tutti, che hanno portato leadership, ma ha anche un cambio dell'assetto tattico che aveva funzionato e forse ancora, chi è arrivato forse non sta rendendo. Le motivazioni possono essere tante, ma il Napoli deve recuperare il suo dna, fare delle scelte anche impopolari se servono e riportare tutti sullo stesso livello di pensiero e atteggiamento.

Questa scoppola può portare al cambiamento: Conte è uno che quando è di fronte all'impresa dà il meglio di se stesso, quando deve aggiungere qualcosa che non c'è è imbattibile. Quest'anno pareva ci fosse tutto, abbiamo capito che così non è e quindi Conte può fare il suo miglior lavoro.

La gara con l'Inter è un'occasione e se il Napoli batte l'Inter può ottimizzare i tempi. Se batte il Pisa o il Cagliari si riprende, ma non ha la prova del nove, se invece gioca una gara da vecchio Napoli e batte l'Inter significa che la strada si può riprendere.

Sembra che tutti stiano dando un po' meno, forse la consapevolezza di essere forti ti fa rendere di meno, possiamo metterci diverse ragioni, ma conta il risultato finale: il Napoli è meno intenso, brillante e avvelenato e non sta giocando neanche un bel calcio. Penso che alcuni giocatori debbano ancora inserirsi e non è facile entrare nei meccanismi di Conte. Ci sono un po' di interrogativi legati al mercato del Napoli e se questi diventano esclamativi, il Napoli riprende il percorso, se restano interrogativi, il Napoli si complicherà la vita. Ma resto convinto che questo Napoli possa fare bene nelle due competizioni. Non vedo nessuno in grado di ammazzare questo campionato per cui il Napoli ha il tempo per rimettersi in carreggiata. II Var? Ci sono degli episodi che fanno molto discutere, non vedo però che abbia modificato l'andamento della stagione. E quindi, se il Milan non batte la Fiorentina è perchè non convince mai del tutto"