Ventola: "Conosco molto bene Conte e sono sicuro che vedremo una cosa con l'Inter"

vedi letture

Il Napoli non se la passa di certo bene. Reduce da due sconfitte consecutive, la scoppola subita ad Eindhoven contro il PSV è stata davvero pesante. Ma adesso è tempo di voltare pagina perché dopodomani c'è il big match contro l'Inter. Di questo - e non solo - ha parlato Nicola Ventola, ex attaccante nerazzurro, intervenuto al microfono di Radio Kiss Kiss: “Della partita contro il PSV salvo i primi 30 minuti, l’atteggiamento, la voglia di tirare in porta, poi certo è arrivata questa brutta sconfitta ed è normale che alla supersfida con l’Inter i nerazzurri arriveranno meglio.

Conosco molto bene Conte e so che vedremo un Napoli agguerrito. Lobotka è fondamentale e la sua assenza pesa molto, ma quella di Hojlund è molto pesante, manca la sua qualità, l’attacco alla profondità, secondo me lui è mancato tanto al Napoli".

Due battute anche sull'Inter: "Chivu sta facendo un grande lavoro sulla panchina dell’Inter, con Inzaghi c’erano dei titolari fissi e gli altri erano considerati un po' meno, oggi Chivu riesce ad accontentare tutti, il gruppo gira meglio”.