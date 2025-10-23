Canovi: "Scudetto? Ero convinto fosse una lotta tra Milan e Napoli, invece..."

Dario Canovi, operatore di mercato, intervistato da TMW ha parlato della lotta scudetto: "Ero convinto che fosse una lotta tra Milan e Napoli. Adesso ci devo mettere anche l’Inter”.

Le piace Chivu?

“Non è che abbia cambiato chissà cosa. Mi sembra che giochi esattamente come giocava Simone Inzaghi, non credo sia cambiato molto. Leggo sui giornali che è cambiato il gioco, la mentalità. Ma vorrei capire in cosa. La formazione è più o meno la stessa, ogni tanto entra Bonny oppure Pio Esposito. Ma non è che che cambi molto….”.

