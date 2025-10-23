Vocalelli attacca: “Napoli orribile, ma Conte imperdonabile: deve prendersi le sue responsabilità!”

In diretta a Radio Radio Lo Sport, il giornalista Alessandro Vocalelli ha attaccato Antonio Conte per le sue dichiarazioni post PSV Eindhoven-Napoli: “Non ci sono attenuanti. Il Napoli in campo è stato orribile e ha perso una partita pesantissima che rimarrà negli annali. Conte, paradossalmente, ha sbagliato ancora di più nel cercare di affrontare questa sconfitta senza assumersi le proprie responsabilità. Se te la riprendi con chi prende per il culo i napoletani, è una cosa grave: devi dire a chi ti riferisci. Probabilmente ce l’ha con chi dice che il Napoli è una grande squadra. Lui cerca di sminuire il valore del Napoli, che per me rimane la seconda squadra più forte del campionata, dietro solo all’Inter.

Non è solo in discussione solo l’aver preso 6 gol dal PSV. Il Napoli ha faticato a battere il Pisa, il Genoa, ha faticato col Torino. È una serie di risultati che non stanno andando bene. Lui dice “Da oggi i vecchi devono ritrovare la fame, la rabbia e il sacrificio di prima, mentre i nuovi devono lavorare in silenzio con umiltà”. Non c’era bisogno di questo risultato per capirlo. Ha fatto una diagnosi spietata ma non si è capito quale sia stata la cura. Doveva intervenire prima. Il Napoli viene da un mese di risultati scadenti. Se se n’era già accorto e non è intervenuto, è doppiamente colpevole…“.