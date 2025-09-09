Biasin avvisa il Napoli: “Con gli ultimi 2 acquisti la Juve è una seria contendente per lo scudetto”

Intervenuto negli studi di “Cronache di Spogliatoio”, il giornalista Fabrizio Biasin ha parlato della prima sessione di mercato condotta da Damien Comolli in veste di direttore generale della Juventus: “Fino a due settimane fa il voto al mercato della Juventus, per quanto ci fossero tutte le attenuanti dei tanti errori del passato a cui dover rimediare, era per forza di cose basso.

Poi nelle ultime 72 ore Comolli è stato bravissimo, centrando un paio di incastri notevoli, che in tre giorni hanno cambiato le prospettive della Juventus. È passata dall'essere una squadra da quarto o quinto posto ad essere una squadra che con quell'attacco, pur mancando qualcosa dietro, che può sicuramente dare tanto fastidio nella lotta Scudetto, una seria contendente del Napoli”.