Esposito: "Fiorentina deludente. Conte vince e non convince, buon segno..."

vedi letture

Carmine Esposito, ex attaccante tra le altre anche della Fiorentina, ha parlato nel corso di "Chi si compra?" su Radio FirenzeViola ripartendo da Fiorentina-Napoli: "Sarà una gara tosta. Il Napoli viene da due vittorie non giocate bene, però per la squadra di Conte questo può essere un buon segno. La Fiorentina mi sta deludendo un po', ha fatto due pareggini che non convincono".

Piccoli-Kean? "Kean in questa posizione insieme a Retegui ha trovato una collocazione importante. Con Piccoli ci sarà da lavorare. Ma Roberto ha sempre avuto grandi doti, è giovane, ha fatto molto bene a Cagliari. A Firenze insieme a Kean può diventare una coppia d'attacco importante. Secondo me Kean se parte un pochino da dietro è devastante, poi è uno che vede la porta".

Fazzini? "E' un giocatore straordinario. Secondo me se gioca per marcare Lobotka, la vedo un po' come una rinuncia. Fazzini farebbe fatica in fase offensiva, io più che a uomo giocherei a zona su Lobotka".