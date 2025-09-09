Cagni: "Israele con qualità tecniche e l'Italia no, perché? Manca un Yamal..."

Gigi Cagni ha parlato di Nazionale a TMW Radio, durante Maracanà: "Se io leggo e vedo giocatori d'Israele con qualità tecniche e non le vedo in un italiano c'è qualcosa che non funziona. Possibile che non c'è uno Yamal in Italia? C'è sicuramente, ma sono gli allenatori dei settori giovanili che non li fanno venire fuori. Non vinci col sistema di gioco, non c'entra nulla. Il problema è chi ha esaltato il tiki taka e messo in primis il sistema di gioco. A certi personaggi, alla tv, convenivano certi discorsi e non pensavano al calcio italiano. Non abbiamo più giocatori, la Nazionale è questa. E tecnicamente devo sentire che Israele è più forte di me? Non è possibile. Il mio calcio vedeva giocatori che uscivano continuamente dalla B e dalla C e poi salivano in Serie A. Ho visto la partita con Israele ma soffrivo".

Di Francesco si sente un allenatore più maturo:

"Spero di sì. Ma è la verità. Dopo 10 anni sono cresciuto tanto io. Anche tatticamente si cresce. L'ho avuto da giocatore, è un ragazzo intelligente. Italiano ha capito come si va avanti, con tecnica individuale e difesa che prende meno gol possibili".

Serie A, nel Napoli giocherà Hojlund o Lucca?

"Devi avere contatto coi giocatori per capire, e vedere che strategie ha il tecnico".