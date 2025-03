Bianchi: "Napoli calato quando poteva allungare. Se non batti le piccole il resto non conta..."

L'ex tecnico del Napoli Ottavio Bianchi è intervenuto a Febbre a 90 su Vikonos Web Radio/Tv per parlare del big-match di quest'oggi contro l'Inter: “Il Napoli sta facendo molto bene in una stagione di rinnovamento, allenatore nuovo, tutto nuovo, aveva meritato il primato peraltro con un distacco notevole dalle inseguitrici, poi c’è stato un piccolo passaggio a vuoto. Il campionato è comunque ampiamente positivo, ci sono momenti fisiologici in cui c’è un calo, forse dovuto a qualche infortunio di troppo.

La sfida con l’Inter è significativa ma non decisiva, sotto il profilo dello scudetto c’è il vantaggio, indiscutibile, di non avere le coppe, al di là degli infortunati che ha Conte il tecnico può preparare una gara a settimana e recuperare qualche microtrauma con più serenità. Per la lotta gli azzurri dovranno vedersela anche con l’Atalanta, ovviamente.

Il calendario? Logico che i confronti diretti siano differenti e potrebbero avvantaggiare il Napoli in futuro, ma tutto ciò non vale nulla se poi non si battono le medio-piccole. Ad ogni modo, bisogna ragionare partita per partita, anche se il distacco tecnico-tattico tra le big e le squadre di centro-bassa classifica è evidente".