Bianchi: "Napoli unico ad aver società sana e allenatore vincente, un vantaggio enorme!"

Ottavio Bianchi, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Messi il più grande di tutti i tempi? Non si può fare una classifica. Il termine fuoriclasse vuol dire che sei fuori classifica. Quando raggiungi dei livelli come ha fatto Maradona o altri c’è solo da ammirare, poi subentra il gusto personale. Non direi mai che Messi sia il calciatore più forte di tutti i tempi. Io ho giocato contro Pelè e qualcun’altro e vi assicuro che non era facile, come contro Cruijff, giocatore da calcio totale.

Il calcio italiano? Guardate quanti italiani ci sono in Serie A, bisogna rifondare tutto. Alla base ci devono essere i vivai. Se potessi giocare in una squadra di oggi quale sceglierei? Il Napoli, è l’unica squadra dove c’è una società sana ed un allenatore che ha già ottenuto successi. Il Napoli parte da un vantaggio enorme”.