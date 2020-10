Bianchi racconta: "Maradona? I giornalisti mi prepararono un bel pacco..."

Ottavio Bianchi, ex allenatore del Napoli, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli: "Posso solo esprimere il mio buon compleanno molto semplice, sperando che stia bene, sia felice e che abbia una lunga vita sana e serena. Le cose negative si dimenticano, le cose positive anche. Purtroppo la realtà è che passano gli anni e ricordare tutti i pro e i contro dell'esperienza al Napoli non sarebbe simpatico e generoso. A Napoli era difficile lavorare, così si diceva, ma io devo dire di aver avuto la fortuna di lavorare con tutta gente molto brava, tutta napoletana, tutta gente fantastica. Poi ci sono stati anche beghe, litigi, valutazioni eccessive. Ma queste sono cose che il tempo ha annacquato di molto. Maradona? I giornalisti mi avevano preparato un bel pacco, facendomi degli articoli sul fatto che io non amassi gli argentini. Poi ci siamo conosciuti e devo dire che al di là dell'aspetto tecnico-tattico e delle qualità immense a me piace ricordare Diego come un ragazzo splendido".