Bianchi: "Spalletti non ha bisogno di consigli. Napoli da anni al vertice in Italia"

Ottavio Bianchi, ex allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli durante Radio Goal: “Il Napoli è una squadra che già da diversi anni lotta per grandi traguardi. Quindi non scopriamo nulla. Consigli a Spalletti? Non ne do assolutamente, diceva Oscar Wilde, “dare buoni consigli è una tragedia”. Luciano Spalletti non ne ha bisogno. E’ un tecnico preparato e pronto per trionfare con la squadra partenopea”.