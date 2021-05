Bianchi su Gattuso: "Ha lavorato bene, ma ricucire gli screzi è difficile"

Il 17 maggio di 32 anni fa il Napoli vinse la Coppa Uefa, nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli è intervenuto l'allenatore dell'epoca, Ottavio Bianchi: "La Coppa Uefa di quegli anni era difficile e noi giocammo contro le squadre migliori. E’ stata la nostra migliore stagione, arrivammo secondi battendo il nostro record di punti e arrivammo in finale di Coppa Italia e Coppa Uefa, facendo un gioco spettacolare. In Germania ci applaudivano a scena aperta.

Differenze col calcio di oggi? Noi giocavamo per gli 80mila del San Paolo e per la vicinanza dei tifosi, ora giocare con lo stadio vuoto non è calcio. Vederlo le partite solo in tv è come guardare il ping pong o il tennis.

Gattuso da confermare? Il Napoli e l’Atalanta sono le due squadre che ultimamente vanno per la maggiore. Il Napoli ha salvato la stagione, negli ultimi anni ha sempre lottato tra le migliori. La società ha ottenuto risultati in campo, ma tiene anche in conti in ordine e questo non è da sottovalutare. Il problema di Gattuso è diverso, il ragazzo ha lavorato bene ma quando ci sono degli screzi ricucirli è molto difficile. Spesso si sottovaluta che anche se la società ti riconferma il rapporto deve essere voluto da entrambe le parti".