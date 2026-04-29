Biasin annuncia: "Conte molto difficilmente sarà il tecnico del Naopli nella prossima stagione"
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Questo il pensiero di Fabrizio Biasin che scrive del futuro del tecnico del Napoli nel suo editoriale per Tuttomercatoweb
Antonio Conte molto difficilmente sarà il tecnico del Napoli nella prossima stagione calcistica. Questo il pensiero di Fabrizio Biasin che scrive del futuro del tecnico del Napoli nel suo editoriale per Tuttomercatoweb: "Patron Aurelio De Laurentiis sta ragionando da un po’ sul successore, con Italiano tra i papabili.
In via di sviluppo anche ragionamenti su alcuni giocatori (uno in particolare con scadenza 2027), portati avanti da entourage solerti: meglio cambiare aria o attendere l’annuncio del nuovo tecnico per decidere cosa fare? C’è fermento, ma anche la consapevolezza che non è così semplice trovare club in cui è possibile lavorare bene come quello partenopeo (da un decennio all’apice)"
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