Caso Rocchi, Avv. Lubrano: "C'è un solo punto in comune con Calciopoli"

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"Da Calciopoli in poi ci sono fuoriuscite di notizie. E da quel momento la procura federale valuta gli atti".

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio' è intervenuto l'avvocato Enrico Lubrano: "Concorso in frode sportiva? Per definizione il concorso significa che ci sono più parti. Allo stato attuale non posso conoscere e immaginare chi ci sia dall'altra parte. È una strategia? No, il lavoro del pm non dovrebbe uscire dai fascicoli, ma succede spesso. Da Calciopoli in poi ci sono fuoriuscite di notizie. E da quel momento la procura federale valuta gli atti. Ora c'è un procedimento penale in corso, teoricamente non c'è coinvolgimento dei club e a questo punto al pubblico sportivo non interessa. Ma può succedere l'archiviazione del procedimento sportivo, dopo aver approfondito le carte della procura della Repubblica. La procura federale dovrà decidere se deferire o non deferire i coinvolti. Allo stato attuale non c'è nulla di concreto.

Punti di contatto con Calciopoli? La matrice originaria di questa inchiesta è che si tratta come in Calciopoli di un procedimento penale. I grandi procedimenti sportivi nascono da indagini penali. Le indagini penali hanno tempi lunghi. Il profilo delle intercettazioni può assumere una rilevanza. Sempre considerando che l'intercettazione va analizzata nella sua interezza e non per stralci di conversazioni. Nella storia di questi ultimi 20 anni, le intercettazioni sono stati centrali. È uno strumento importante. Ci aspettiamo presto e realisticamente che la Procura Federale prenda in mano gli atti. Al momento non è intricato questo caso, ma molto frammentario. Ci sono notizie che dicono tutto e niente. Al momento non ci sono informazioni".