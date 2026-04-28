Clamoroso Capello a Sky infiamma i social: "Olise? Fa gol alla Politano”

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Nel prepartita di PSG-Bayern Monaco, si è aperto un confronto estetico tra i gol di Michael Olise e quelli iconici di Alessandro Del Piero

Negli studi di Sky Sport, nel prepartita di PSG-Bayern Monaco, si è aperto un confronto estetico tra i gol di Michael Olise e quelli iconici di Alessandro Del Piero. In particolare, si è discusso delle reti del talento del Bayern, spesso caratterizzate dal classico tiro a giro dal vertice dell’area che si insacca sotto l’incrocio dei pali, gesto tecnico che inevitabilmente richiama alla memoria alcune delle giocate più celebri dell’ex capitano della Juventus.

Il paragone tra Olise, Del Piero e Politano

Sull’accostamento però non tutti sono d’accordo. Fabio Capello, presente in studio, ha infatti proposto una lettura diversa del gesto tecnico: "Sono più simili ai gol di Politano. Del Piero rientrava da sinistra, mentre Olise rientra e calcia da destra, proprio come Politano".